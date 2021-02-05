СБУ задержала группу долларовых фальшивомонетчиков: у них изъяли 25 тыс. поддельных купюр
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ задержала в Киевской организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Отмечается, что фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.
По предварительным данным следствия, в группу входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты НЕ идентифицировались как подделка устройством для проверки денег. Дельцы сбывали их 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.
В ходе обысков правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и обладнанян для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении пяти задержанным и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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