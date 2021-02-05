С морозами до -22°C и гололедом: Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные

5 февраля, 2021, 17:10

В Украине 6-7 февраля ожидаются морозы и гололед, в некоторых регионах пройдет дождь и снег

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Выходные в Украине обещают мороз. Самой холодной ожидается северная часть Украины и северо-восток", - сообщила она.

В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10°C...-15°C, в ночь на воскресенье местами -15°C...-22°C.

Днем в субботу ожидается -4°C...-9°C, в воскресенье -9°C...-12°C.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4°C...-10°C, в центральной части -9°C...-15°C, днем в субботу -1°C...-6°C, в воскресенье -4°C...-9°C.

"Южная часть, традиционно, будет теплее. Днем 6-го февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы", - отметила Диденко.

Закарпатье и Крым удержат течение дня +2°C...+5°C.

На дорогах ожидается гололедица.

Антициклон Gizela приведет преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6-го февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части.

На Закарпатье и на юге Крыма - вероятный дождь.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10°C...-12°C, днем -5°C...-7°C. В воскресенье мороз усилится, ночью -15°C...-17°C, днем -9°C...-12°C.

Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве - вряд ли.

По словам Натальи Диденко, в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады.

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