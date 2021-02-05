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Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист


фото: reuters
Министерство иностранных дел России выдворило трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии

Основанием для выдворения стало якобы участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Выдворение дипломатов произошло в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля.

"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов - Швеции, Польши и Германии - за участие в протестах за Навального", - сообщил журналист.

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На сайте Министерства иностранных дел РФ пока нет никакой информации о выдворении европейских дипломатов.

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