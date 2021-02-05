Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист
Основанием для выдворения стало якобы участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Выдворение дипломатов произошло в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля.
"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов - Швеции, Польши и Германии - за участие в протестах за Навального", - сообщил журналист.
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На сайте Министерства иностранных дел РФ пока нет никакой информации о выдворении европейских дипломатов.
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