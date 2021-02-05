Россия блокирует в Крыму не менее 25 украинских сайтов, - правозащитники
Об этом заявляет Крымская правозащитная группа в Facebook.
Россия повныстю заблокировала более 25 украинских популярных сайтов в оккупированном Крыму, еще 5 - частично.
"Результаты мониторинга, проведенного в декабре среди 11 провайдеров в Крыму, показали, что более 25 украинских популярных сайтов блокировано полностью, еще 5 - частично. Кроме того, полностью заблокировано сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины ", - говорится в сообщении.
FM-вещания украинских станций доступно только в 7 из 19 населенных пунктов на севере Крыма.
"Блокирование сигналов происходит благодаря речи крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели. Кроме того, рядом с КПВВ« Чаплинка »на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинской сигнала" , - пояснили правозащитники.
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