Россия блокирует в Крыму не менее 25 украинских сайтов, - правозащитники

5 февраля, 2021, 14:02

Среди заблокированных также соцсеть LinkedIn, сайты Свидетелей Иеговы, Меджлиса и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Об этом заявляет Крымская правозащитная группа в Facebook.

Россия повныстю заблокировала более 25 украинских популярных сайтов в оккупированном Крыму, еще 5 - частично.

"Результаты мониторинга, проведенного в декабре среди 11 провайдеров в Крыму, показали, что более 25 украинских популярных сайтов блокировано полностью, еще 5 - частично. Кроме того, полностью заблокировано сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины ", - говорится в сообщении.

FM-вещания украинских станций доступно только в 7 из 19 населенных пунктов на севере Крыма. "Блокирование сигналов происходит благодаря речи крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели. Кроме того, рядом с КПВВ« Чаплинка »на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинской сигнала" , - пояснили правозащитники.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо