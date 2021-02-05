Резников выступил за привлечение США и Польши к урегулированию войны в Донбассе

5 февраля, 2021, 21:45

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников выступил за вступление США и Польши в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью Укринформа.

Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить РФ к переговорам.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и в наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал Резников.