Резников выступил за привлечение США и Польши к урегулированию войны в Донбассе
5 февраля, 2021, 21:45
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников выступил за вступление США и Польши в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе
Об этом он заявил в интервью Укринформа.
Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить РФ к переговорам.
"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и в наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал Резников.
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