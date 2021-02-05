Радуцкий о транспортировке вакцин: их можно перевозить при температуре до +8 в течение нескольких дней

5 февраля, 2021, 13:18

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вакцины с особыми температурными условиями можно перевозить при температуре до +8 в течение нескольких дней

Об этом Радуцкий сказал журналистам под стенами Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Что касается хранения вакцин. Например, если это Pfizer, или другая РНК-вакцина, которая должна храниться при -70, она хранится на складе" Укрвакцины ", где есть все условия, а в регионы она будет ездить при температуре 2 + 8, она может храниться несколько дней ", - сказал Радуцкий.

Депутат отметил, что для перевозки вакцины в регионы будут использоваться обычные холодильники, в которых хранятся все вакцины, которые сейчас существуют.

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