Рада приняла решение выбирать ректоров вузов в два тура
5 февраля, 2021, 12:07
5 февраля Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект, согласно которому в вузе будут назначать второй тур выборов ректора
За изменения в процесс избрания ректоров проголосовали 322 народных депутата, передает Еспресо.TV .
Согласно закону, если в выборах ректора ни один кандидат не набрал 50% голосов, на седьмой календарный день после первого тура проводится голосование среди двух кандидатов-лидеров.
Избранным руководителем вуза будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти