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Espreso.tvОбществоРада приняла решение выбирать ректоров вузов в два тура

Рада приняла решение выбирать ректоров вузов в два тура


фото: rada.gov.ua
5 февраля Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект, согласно которому в вузе будут назначать второй тур выборов ректора

За изменения в процесс избрания ректоров проголосовали 322 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Согласно закону, если в выборах ректора ни один кандидат не набрал 50% голосов, на седьмой календарный день после первого тура проводится голосование среди двух кандидатов-лидеров.

Избранным руководителем вуза будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

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