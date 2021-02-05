Рада приняла решение выбирать ректоров вузов в два тура

5 февраля, 2021, 12:07

5 февраля Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект, согласно которому в вузе будут назначать второй тур выборов ректора

За изменения в процесс избрания ректоров проголосовали 322 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Согласно закону, если в выборах ректора ни один кандидат не набрал 50% голосов, на седьмой календарный день после первого тура проводится голосование среди двух кандидатов-лидеров.

Избранным руководителем вуза будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо