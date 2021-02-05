Рада поддержала отмену бумажных трудовых книжек

5 февраля, 2021, 12:00

Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме"

Проект закона во втором чтении поддержали 265 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, документом предлагается ведение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Отмечается, что закон упростит доступ к информации о трудовом стаже. При этом пенсии предлагается назначать автоматически через электронный кабинет на вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Согласно тексту закона, реестр застрахованных лиц формировать и вести Пенсионный фонд. В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц, Пенсионный фонд должен собрать ее в течение пяти лет со дня вступления в силу закона. Для этого страхователи или застрахованные лица должны предоставить Пенсионному фонду имеющиеся трудовые книжки лично под подпись.

Кроме того, если в системе будут отсутствовать данные о страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb