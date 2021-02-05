"Время определяться, кто враг": Макрон призвал разработать новую стратегию НАТО

5 февраля, 2021, 10:17

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил онлайн на открытии Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне, призвав Альянс разработать новую стратегию действий

Об этом сообщает Укринформ .

Президент Франции отметил, что в ближайшие месяцы НАТО ожидает очень критический период.

"В течение следующих недель и месяцев мы будем переживать очень критический период. Пора определяться. Мы должны выяснить новую концепцию по нашим стремлениями. Кто враг?", - заявил Макрон.

Лидер Франции призвал установить четкие взаимоотношения между участниками НАТО и обратить больше внимания борьбе с терроризмом.

"Террористы - главные враги нашего общества сегодня. Как действовать по новым проблемам в Тихоокеанском регионе в отношении Китая? Эти вопросы, как слон в комнате. И мы должны четко о них говорить", - сообщил президент.

Напомним, в конце 2019 Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемость США при президенте Дональда Трампа.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Президент США Дональд Трамп , канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.

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