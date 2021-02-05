"Время определяться, кто враг": Макрон призвал разработать новую стратегию НАТО
Об этом сообщает Укринформ .
Президент Франции отметил, что в ближайшие месяцы НАТО ожидает очень критический период.
"В течение следующих недель и месяцев мы будем переживать очень критический период. Пора определяться. Мы должны выяснить новую концепцию по нашим стремлениями. Кто враг?", - заявил Макрон.
Лидер Франции призвал установить четкие взаимоотношения между участниками НАТО и обратить больше внимания борьбе с терроризмом.
"Террористы - главные враги нашего общества сегодня. Как действовать по новым проблемам в Тихоокеанском регионе в отношении Китая? Эти вопросы, как слон в комнате. И мы должны четко о них говорить", - сообщил президент.
Напомним, в конце 2019 Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.
По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемость США при президенте Дональда Трампа.
Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).
Президент США Дональд Трамп , канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.
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