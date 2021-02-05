"Слуги народа" поддержат любое решение Зеленского, - Корниенко о вероятности второго срока президента

5 февраля, 2021, 08:34

"Слуги народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского о вероятности выдвижения на второй президентский срок

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию "Медуза".

"Рейтинги - вещь динамичная. По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы - его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций ", - сказал Корниенко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский на своем дне рождения 25 января заявил, что идет на второй президентский срок, заявил нардеп Гео Лерос.

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