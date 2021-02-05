"Штабы практически разгромлены": Соратники Навального решили отказаться от протестов
Об этом он сообщил во время прямого эфира на YouTube-канале Навальный LIVE .
"Мы видели, что во многих городах росла численность [протестующих] 31 и 23 [января], но во многих городах снижалась. Это стало следствием насилия и запугивания. 12 тыс. Человек арестованы, у нас практически разгромлены штабы, большая часть сотрудников штабов под арестом - то есть никому организовывать ", - сказал он.
По словам Волкова, соратники Навального планируют освободить его из колонии "внешнеполитическими методами" - путем санкций против окружения президента РФ Владимира Путина. Следующие митинги планируются весной и летом.
"Волну протеста надо заканчивать на самой высокой точке, потому что если мы пойдем на спад, это всех сильно демотивирует", - добавил он.
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