"Штабы практически разгромлены": Соратники Навального решили отказаться от протестов

5 февраля, 2021, 11:12

Митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не будут проводить в ближайшие выходные, заявил соратник политика Леонид Волков

Об этом он сообщил во время прямого эфира на YouTube-канале Навальный LIVE .

"Мы видели, что во многих городах росла численность [протестующих] 31 и 23 [января], но во многих городах снижалась. Это стало следствием насилия и запугивания. 12 тыс. Человек арестованы, у нас практически разгромлены штабы, большая часть сотрудников штабов под арестом - то есть никому организовывать ", - сказал он.

По словам Волкова, соратники Навального планируют освободить его из колонии "внешнеполитическими методами" - путем санкций против окружения президента РФ Владимира Путина. Следующие митинги планируются весной и летом.

"Волну протеста надо заканчивать на самой высокой точке, потому что если мы пойдем на спад, это всех сильно демотивирует", - добавил он.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.