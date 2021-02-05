"Реал" выставил на трансфер звездного футболиста, который 4 раза выигрывал ЛЧ
5 февраля, 2021, 14:41
Мадридский "Реал" выставил на трансфер бразильского защитника Марсело
Об этом сообщает El Chiringuito .
По информации источника, Зинедин Зидан больше не рассчитывает на Марсело, который играет в мадридском "Реале" с января 2007 года. Ожидается, что бразилец покинет команду летом 2021 года.
В этом сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" всего 8 матчей и отдал 3 результативные передачи. Футболист проиграл конкуренцию французу Ферлану Мэнди, который вытеснил его из основного состава. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 10 млн евро.
Вместе с "Реалом" Марсело четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
- В октябре пять игроков мадридского "Реала", среди которых Марсело, выступили за отставку главного тренера Зинедина Зидана .
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