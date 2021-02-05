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"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Санкции против телеканалов Медведчука

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности введение санкций против Тараса Козака и блокирование телеканалов Медведчука.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа";
  • Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
  • Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос";
  • Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина";
  • Ольга Герасимьюк, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат 8-го созыва;
  • Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2015-2020).

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо и в Ютубе, а также на официальной странице "Политклуба" в Facebook.

 

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