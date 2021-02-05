"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20. Санкции против телеканалов Медведчука
5 февраля, 2021, 16:00
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности введение санкций против Тараса Козака и блокирование телеканалов Медведчука.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос";
- Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина";
- Ольга Герасимьюк, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат 8-го созыва;
- Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2015-2020).
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо и в Ютубе, а также на официальной странице "Политклуба" в Facebook.
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