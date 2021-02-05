"Отменить невозможно": Данилов заявил, что информацию для введения санкций против каналов Медведчука собирали 8 месяцев

5 февраля, 2021, 16:30

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение о санкциях против телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK отменить невозможно

Об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Санкции против российской пропаганды", передает УНИАН.

По его словам, работа над решением началась еще летом 2020 года.

"Нам было ясно, что это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации, и более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или другие вещи на этих каналах", - отметил Данилов.

Он отметил, что эти три канала "вели информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников".

"И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы о деятельности этих лиц непосредственно на территории Российской Федерации, до тех пор, пока мы не собрали это в единый пул - мы не могли принять решение. Тогда бы мы с вами нарвались бы на определенную опасность отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно, так как, еще раз подчеркиваю, - то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев... материалы, они были реализованы в то время, когда они были готовы", - отметил Данилов.