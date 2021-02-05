"Особливий Лелека" - первый сборник стихов талантливого 16-летнего поэта с тяжелой формой ДЦП

5 февраля, 2021, 16:05

При содействии Благотворительного фонда "Весна!" мир увидел первый сборник стихов талантливого 16-летнего поэта с тяжелой формой ДЦП Богдана Головы

Богдану Голове 16 лет. Он живет в Коростышеве Житомирской области. Из-за тяжелой формы ДЦП юноша не может ходить и говорить. Поэтому общается с окружающим миром через стихи. Талант поэта парень открыл в себе еще несколько лет назад, когда начал писать, но еще не мог двигать пальцами.

Бабушка Богдана Валентина рассказала как молодому таланту помогали в написании стихов.

"Когда Богдан впервые открыл свою тягу к стихосложению, он еще не мог писать и двигать пальцами. Поэтому мы сделали ему головной убор в виде шапки с прикрепленным к ней карандашом. Надевали на голову такую шапку и он набирал текст на компьютере", - сообщила Валентина.

Парень за несколько лет написал более сотни стихов. В своих стихах юноша пишет обо всем: о семье, о родном крае, об учителях и одноклассниках. Значительное место в его работах занимает поэзия о жизни ребенка с инвалидностью. Несмотря на все трудности Богдан показывает, что ДЦП не приговор. Начав писать парень мечтал выдать собственный сборник стихов. При содействии Благотворительного фонда "Весна!" его мечта воплотилась в жизнь.

По словам директора Благотворительного фонда "Весна!" Ольги Охрименко, эта история не может оставить в стороне никого.

"Только я услышала эту историю, то ты просто не можешь быть в стороне от таких случаев. Ведь, когда нам рассказали об этой "кепочку с карандашиком" мы захотели сразу помочь Богдану. Для осуществления его мечты не нужно было больших денег",- пояснила Ольга.

Сейчас Богдан мечтает о сенсорном компьютере. И помочь в осуществлении мечты молодого таланта может каждый желающий. Нужно лишь зайти на сайт Благотворительного фонда "Весна!" vesna.ua и нажать "поддержать Богдана Голову".