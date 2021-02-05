"Не украинское изобретение, а известный в мире инструмент": Резников о мощности оснований для санкций против каналов Медведчука

5 февраля, 2021, 20:02

Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne имеют мощные правовые основания, заявил Резников

Об этом в интервью Укринформу заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Было принято решение парламента прошлой каденции, вела соответствующую работу СБУ, известно коллегиальное решение СНБО, и указ Президента по Конституции закрепил это решение, то есть предоставил ему легитимизацию. Сегодня любой может попытаться оспорить его, но мне кажется, что правовая позиция СНБО мощная", - подчеркнул он.

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Резников отметил, что правовая доктрина предусматривает применение мер, причем моментально, если считается, что невозможно защитить право, которое нарушается.

"Санкции и есть введением таких мер. Это не какое-то украинское изобретение, а известный в мире инструмент, который, в частности, уже шесть лет применяется к Российской Федерации и ее представителям", - добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.

Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.

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