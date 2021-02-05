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Espreso.tvСпорт"Динамо" отказалось продавать своего футболиста в США

"Динамо" отказалось продавать своего футболиста в США


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" отказалось продавать вингера Карлоса Где Пену американскому "Далласу"

Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

"Даллас", который выступает в МЛС, сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Карлоса Где пения. Финансовые условия не сообщаются, но известно, что киевляне отказали американцам.

В этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Где пени составляет 3 млн евро, его контракт действует до конца 2021 года.

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