"Динамо" отказалось продавать своего футболиста в США
5 февраля, 2021, 12:34
Киевское "Динамо" отказалось продавать вингера Карлоса Где Пену американскому "Далласу"
Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.
"Даллас", который выступает в МЛС, сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Карлоса Где пения. Финансовые условия не сообщаются, но известно, что киевляне отказали американцам.
В этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Где пени составляет 3 млн евро, его контракт действует до конца 2021 года.
- 4 февраля сообщалось, что Где Пена может продолжить карьеру в американском "Далласе".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти