"Динамо" отказалось продавать своего футболиста в США

5 февраля, 2021, 12:34

Киевское "Динамо" отказалось продавать вингера Карлоса Где Пену американскому "Далласу"

Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

"Даллас", который выступает в МЛС, сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Карлоса Где пения. Финансовые условия не сообщаются, но известно, что киевляне отказали американцам.

В этом сезоне 28-летний уругваец провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Где пени составляет 3 млн евро, его контракт действует до конца 2021 года.

4 февраля сообщалось, что Где Пена может продолжить карьеру в американском "Далласе".