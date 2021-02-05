"Четко прослеживается источник информации": генерал СБУ Ягун заявил, что за появлением "пленок Деркача" стояла РФ

5 февраля, 2021, 17:43

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что Российская Федерация и в дальнейшем будет пытаться вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в США

Об этом он заявил в эфире программы "Код безопасности" на телеканале "Дом" .

Ягун отметил, что "были факты, которые действительно говорили о том, что россияне неоднократно пытались вмешаться во все те процессы, которые имеют свое влияние на политиков. Не исключено, что они и в дальнейшем будут пытаться это делать".

По его словам, есть "угрожающая тенденция" попыток РФ "использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в свою пользу и дискредитировать основы политической структуры". При этом он заявил, что россиянам "безразлично, кого дискредитировать - демократическую структуру или Республиканскую партию - вот это опасно".

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В свою очередь отвечая на вопрос о "пленках Деркача", использованных для вмешательства в американские выборы, генерал заметил, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани "повелся на эту информацию, на легкость ее получения, на якобы помощь. И он просто не просчитал, что за людьми, которые передавали ему эту информацию, может стоять Российская Федерация".

Ягун отметил, что за появлением "пленок Деркача" стояла прежде всего Российская Федерация.

"Четко прослеживается источник информации, четко прослеживается, как она была скомпонована, кто ее передавал и как она была использована именно в тот момент, в который нужно было ее использовать", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушки разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки с якобы голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

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