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Приватизация тюрем: в Минюсте назвали первые три объекта, которые готовят к продаже

Первыми пенитенциарными учреждениями для продажи в Украине станут исправительный центр и две колонии

Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram.

В числе объектов значатся Ирпенский исправительный центр №132. Также готовят к продаже Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе.

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"Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения", - говорится в сообщении.

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