Приоритетами Байдена являются кибербезопасность, сдерживание агрессии и деятельность Кремля в информационном пространстве. Для Украины это очень важно, - Шелест

5 февраля, 2021, 16:05

Одними из приоритетов Администрации Джо Байдена является кибербезопасность, сдерживание агрессии России и деятельности Кремля в информационном пространстве, что очень важно для Украины

Об этом сообщила кандидат политических наук, главный редактор UA: Ukraine Analytica, член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Вчера было фактически две речи: одна направлена на государственный департамент, дипломатов, а другая, буквально через час, для мира - как ее назвал президент США Джозеф Байден. Особенно интересно то, что Российскую Федерацию Байден намеренно не поставил на первое место. Президент США сначала говорил вообще о роли дипломатии, потом о кризисе в Мьянме, потом о Китае и лишь на 40-м месте была Россия. Это такой, как сейчас модно говорить, троллинг Российской Федерации, чтобы продемонстрировать, что они не являются главным союзником или противником Соединенных Штатов в любых вопросах", - отметила главный редактор UA: Ukraine Analytica.

Госпожа Анна заметила, что проанализировав будущую политику Администрации Байдена в отношении России нужно опираться не только на то, что отношение будет более решительным, но и другие тезисы о Трансатлантическом единстве, поддержке союзников и о том, что будут пересмотрены размещение американских войск в соответствии с интересами и остановка вывода военных США из Германии.

"Эти действия тоже крайне важны, ведь мы прекрасно понимаем, что деятельность США по обеспечению безопасности в Европе была обусловлена последние 6 лет в том числе и агрессией России - увеличением безопасности рисков на европейском континенте. Кроме этого стоит обратить внимание и на такой пассаж: с одной стороны Байден говорит о более решительной политике, а с другой - подчеркивает, что оставляет пространство для диалога по важным вопросам. В первую очередь президент США говорит о последнем на сегодня соглашении между США и РФ по ядерному потенциалу", - заявила Анна Шелест.

Спикер подчеркнула, что несмотря на то, что приоритетами для администрации Байдена являются проблемы климата, пандемии COVID-19, экономика и Китай, Российская Федерация будет оставаться в фокусе Штатов, а особое внимание будет сосредоточено на кибербезопасности и деятельности Кремля в информационном пространстве.

"Джо Байден очень серьезно говорит о кибербезопасности. Мы услышали от президента США, что он будет обращать больше внимания на действия России в других сферах, кроме военной: информационная безопасность, кибербезопасность и, возможно, продвижение отдельных проектов дестабилизации других регионов. Для Украины это не менее важно, чем летальное вооружение, ведь мы прекрасно понимаем, что информационная и кибербезопасность в отношениях с Российской Федерацией являеются приоритетом для Украины", - сообщила Анна Шелест.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил о намерении восстановить альянсы США с партнерами и принять современные глобальные вызовы, а самым серьезным конкурентом США Байден назвал Китай.

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