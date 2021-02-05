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Espreso.tvОбществоПредставитель ЕС Боррель на встрече с главой МИД России Лавровым потребовал полного выполнения Минских соглашений

Представитель ЕС Боррель на встрече с главой МИД России Лавровым потребовал полного выполнения Минских соглашений

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил Украину

Об этом Боррель написал в Twitter.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами", - написал он.

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