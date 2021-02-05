Представитель ЕС Боррель на встрече с главой МИД России Лавровым потребовал полного выполнения Минских соглашений

5 февраля, 2021, 19:44

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил Украину

Об этом Боррель написал в Twitter.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами", - написал он.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine's territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4) - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021