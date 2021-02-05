Пожар в больнице Запорожья: подозреваемого отправили под ночной домашний арест на 60 суток

5 февраля, 2021, 18:14

В Запорожье суд отправил под ночной домашний арест на 60 суток заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, где произошел пожар со смертельным исходом

Об этом сообщили в пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, передает Укринформ.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, где произошел пожар со смертельным исходом.

"Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 21:00 до 7:00) сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поэтому решение суда будут обжаловать. Мужчину подозревают в нарушении установленных требований безопасности.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы, в которой 3 февраля произошла смертельный пожар, объявили подозрение.

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