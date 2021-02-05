Поверенная в делах США обсудила с Петрашко реформы в сфере торговли и инвестиций

5 февраля, 2021, 22:04

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин встретилась с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко

Об этом сообщает посольство США в Киеве в Facebook.

"С удовольствием обсудила с министром Петрашко важные реформы Украины, которые будут способствовать росту торговли и инвестиций, что является общим интересом для наших стран", - заявила Квин.