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Espreso.tvОбществоПоверенная в делах США обсудила с Петрашко реформы в сфере торговли и инвестиций

Поверенная в делах США обсудила с Петрашко реформы в сфере торговли и инвестиций

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин встретилась с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко

Об этом сообщает посольство США в Киеве в Facebook.

"С удовольствием обсудила с министром Петрашко важные реформы Украины, которые будут способствовать росту торговли и инвестиций, что является общим интересом для наших стран", - заявила Квин.

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