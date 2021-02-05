После блокирования каналов Медведчука показатели канала Мураева "НАШ" выросли более чем три раза, - исследование

5 февраля, 2021, 19:00

После отключения каналов пула "112 Украина", NewsOne и ZIK зрители втрое активнее начали смотреть телеканал "НАШ"

Об этом сообщает "Детектор медиа", ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine.

Отмечается, что доля "НАШ" в первый день после отключения выросла более чем в 3,5 раза.

В то же время, доля телеканала "Прямой", выросла с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+,

Кроме того, показатели выросли и у других информационных вещателей, в частности у "24 канала", "5 канала", "Еспресо".

Данные предоставлены агентством Vizeum Ukraine. Данные телепанели принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - "Коммуникационный альянс". Данные приведены для аудиторий 18+, выборки "Вся Украина" и "50 тыс.+" по показателям rat% и shr%. Данные Overnight. Подробнее по показателям - в глоссарии ИТК.