Pfizer в ближайшее время должен подать документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.

Он отметил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.

Напомним, что 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля.

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