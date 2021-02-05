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Pfizer в ближайшее время должен подать документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине


фото: reuters
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.

Он отметил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.

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