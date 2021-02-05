Pfizer в ближайшее время должен подать документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине
5 февраля, 2021, 10:22
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.
Он отметил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.
При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.
- Напомним, что 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля.
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