Пандемия может длиться 7 лет при нынешних темпах вакцинации, - Bloomberg

5 февраля, 2021, 12:50

На вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок

Об этом пишет Bloomberg .

Американское издание попыталось спрогнозировать, когда закончится эпидемия, на основании математического подсчета охвата прививками. Поскольку доступные на сегодня вакцины требуют двух доз для полной вакцинации, расчеты основываются на двух дозах на человека (но без различия первой и второй доз, потому что эти данные не везде доступны).

По данным Bloomberg, более 119 млн доз вакцин уже были введены в 67 странах. Последний показатель составлял примерно 4,54 миллиона доз в день.

В США было введено 36,7 миллиона доз - и уже больше американцев получили хотя бы одну дозу, чем дали положительный результат на вирус с начала пандемии. За последнюю неделю в Штатах вводили в среднем 1,34 миллиона доз в день.

Американские ученые предположили: для того, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло, нужно от 70% до 85% охвата населения вакцинами. Отчет Bloomberg Vaccine Tracker показывает, что некоторые страны добиваются более быстрого прогресса, чем другие, устремляясь на 75% охвата вакциной двумя дозами.

Израиль, страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире достигнет 75% охвата всего за два месяца. США могут успеть с массовой вакцинацией до 2022 года (хотя Северная Дакота справляется на шесть месяцев раньше Техас).

Поскольку вакцинация идет быстрее в богатых западных странах, чем в остальных земного шара, при нынешних темпах мировые понадобится на вакцинацию 75% населения 7 лет.

Впрочем, на эту цифру могу повлиять различные обстоятельства.

Например, в Канаде из-за сбоев в поставках вакцин темп вакцинации упал - и сейчас расчеты показывают, что для достижения 75% охвата необходимо более 10 лет. Однако количество прививок будет расти - и прогноз также изменится.

Вакцинация может ускориться и с появлением большего количества вакцин. Некоторые из крупнейших мировых центров по производству вакцин в Индии и Мексике только начинают свою работу.

Страны заключили контракты на более 8,5 миллиарда доз вакцины в рамках более 100 соглашений, отслеживаемых Bloomberg. Только треть стран начали кампании вакцинации.

Ученые надеются на выработку коллективного иммунитета благодаря широкой вакцинации. При этом в научном сообществе дискутируют о том, при котором охвате прививками он достигается.

На сегодня в мире на коронавирус заразились более 195 млн человек.

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