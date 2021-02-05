Около 30 гостей и все без масок: Зеленский несмотря на карантин устроил вечеринку в честь дня рождения, - "Схемы"

5 февраля, 2021, 08:16

Празднование состоялось в квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве, заявили в своем расследования журналисты программы " Схемы ".

По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 метра".

Празднование дня рождения Зеленского состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленской. Само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестра прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии «Квартал-95» Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, они видели министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были участники «Квартала-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко.

По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8:00 и на нем находились около 30 человек.

В комментарии «схемы» один из гостей Пикалов подтвердил информацию о праздновании, но отметил, что когда он там был, «то не было одновременно столько лиц».

Ответы с ОПУ на момент публикации журналисты не получили. Журналисты также обратились по комментариями и к Миндичу, а также ко всем присутствующим на праздновании лицам. По состоянию на момент публикации материала никто из них, кроме Пикалова, не ответил.

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