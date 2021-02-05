Оккупанты на Донбассе трижды нарушали "перемирие": запускали беспилотник и стреляли из гранатометов

5 февраля, 2021, 19:29

За текущие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Новомихайловки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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