Оккупанты на Донбассе трижды нарушали "перемирие": запускали беспилотник и стреляли из гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Новомихайловки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также, недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти