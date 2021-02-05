Один из лучших форвардов в истории "Барселоны" рассказал, почему покинул команду

5 февраля, 2021, 14:18

Уругвайский форвард Луис Суарес признался, что покинул "Барселону", потому что на него не рассчитывал главный тренер

Об этом сообщает Onda Сero .

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман позвонил Луиса Суареса и сказал, что не рассчитывает на него.

"Мне было очень тяжело, когда я покидал" Барселону ". Куман позвонил мне и сказал, что не будет рассчитывать на меня. Я принял это решение, но сказал ему, что у меня действующий контракт и клуб должен будет что-то сделать с этим. Я вижу, как обстоят дела в "Барселоне", и это дает мне некоторое спокойствие. я мог бы остаться и сказать: "У меня контракт, я остаюсь здесь". Но я знал, что если останусь, меня будут атаковать. Я требовал перемен из-за гордости", - сказал уругваец.

За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и является одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.

В сентябре 34-летний Суарес перешел в мадридский "Атлетико", который с отрывом в 10 очков лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, вслед идет "Барселона", но в "матрасников" есть еще один матч в запасе.

В этом сезоне Луис Суарес провел 20 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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