Новограду-Волынскому планируют вернуть историческое название
Об этом говорится в сообщении Новоград-Волынского городского совета.
"В адрес руководства городской территориальной громады поступили обращения с инициативой возвращения городу Новоград-Волынский его исторического названия - Звягель. В обращениях, в частности, высказана просьба поддержать инициативу прогрессивной общественности города и намерения предыдущих поколений по восстановлению городу исторического названия - Звягель. Инициаторы обращений считают, что именно такое решение не только будет свидетельствовать о патриотизме громады и возвращении городу его исторических, духовных корней, а и станет хорошим подарком городу, украинскому обществу к 150-летию со дня рождения выдающейся землячки Леси Украинки", - отметили в горсовете.
Там добавили, что в городе создана рабочая группа по переименованию Новограда-Волынского.
Во время первого ее заседания секретарь городского совета Оксана Гвозденко рассказала о нормативно-правовых актах, регламентирующих процесс переименования географических названий населенных пунктов Украины и расходах, которые повлечет за собой изменение названия города.
В горсовете планируют провести общественное обсуждение и общественные слушания о переименовании Новограда-Волынского.
Справка: После второго раздела Польши (в 1793 г.) Звягель перешел в состав Российской империи. Указом императрицы Екатерины II от 5 июля 1795 года Звягель переименован в Новоград-Волынский и определен административным центром новосозданной Волынской губернии. Однако из-за нехватки помещений для размещения губернских служб, город так и остался уездным.
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