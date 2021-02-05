Новограду-Волынскому планируют вернуть историческое название

5 февраля, 2021, 15:06

Городу Новоград-Волынский в Житомирской области собираются вернуть историческое название - Звягель

Об этом говорится в сообщении Новоград-Волынского городского совета.

"В адрес руководства городской территориальной громады поступили обращения с инициативой возвращения городу Новоград-Волынский его исторического названия - Звягель. В обращениях, в частности, высказана просьба поддержать инициативу прогрессивной общественности города и намерения предыдущих поколений по восстановлению городу исторического названия - Звягель. Инициаторы обращений считают, что именно такое решение не только будет свидетельствовать о патриотизме громады и возвращении городу его исторических, духовных корней, а и станет хорошим подарком городу, украинскому обществу к 150-летию со дня рождения выдающейся землячки Леси Украинки", - отметили в горсовете.

Там добавили, что в городе создана рабочая группа по переименованию Новограда-Волынского.

Во время первого ее заседания секретарь городского совета Оксана Гвозденко рассказала о нормативно-правовых актах, регламентирующих процесс переименования географических названий населенных пунктов Украины и расходах, которые повлечет за собой изменение названия города.

В горсовете планируют провести общественное обсуждение и общественные слушания о переименовании Новограда-Волынского.

Справка : После второго раздела Польши (в 1793 г.) Звягель перешел в состав Российской империи. Указом императрицы Екатерины II от 5 июля 1795 года Звягель переименован в Новоград-Волынский и определен административным центром новосозданной Волынской губернии. Однако из-за нехватки помещений для размещения губернских служб, город так и остался уездным.

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