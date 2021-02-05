НБУ не согласовал приобретение Тигипко Проминвестбанка

5 февраля, 2021, 17:03

Национальный банк Украины не согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко существенногой косвенного участия в Проминвестбанке

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка.

Напомним, 9 октября Антимонопольний комитет Украины разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк.

12 октября НБУ получил пакет документов для согласования покупки ПИБа от Luregio Limited.

В комментариях СМИ Тигипко заявлял, что планирует вывести его с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк.

"Проминвестбанк" был создан в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем ФИО в 2008 году, пакет его акций составлял 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд. Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 12 место (41,954 млрд грн) среди действующих 75 банков.

По данным НБУ к началу 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко (99,93066%). Банк занимает 18 место по размеру активов среди 75 действующих банков по состоянию на 1 сентября 2020 года.

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