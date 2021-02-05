Навального судят еще по одному делу: обвиняют в клевете

5 февраля, 2021, 09:47

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в московский Бабушкинский суда на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны

Об этом сообщают российские СМИ.

Навальный говорит, что не видел материалов дела. Он обвиняется в клевете. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Второй мировой Игнат Артеменко высказывал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный назвал таких людей предателями.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.