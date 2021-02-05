На Запорожской ТЭС снова аварийное отключение
5 февраля, 2021, 14:42
На Запорожской ТЭС в Энергодаре произошло новое аварийное отключение одного из энергоблоков
Об этом говорится в сообщении Энергодарского городского совета.
Согласно сообщению, 5 февраля 0 10:49 произошло отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС по временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Отмечается, что в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начат пусконаладочные работы.
- Напомним, 3 февраля на мощной в Украине тепловой электростанции в городе Энергодар Запорожской области произошла авария , в результате которой город остался без света и воды .
- 4 февраля в 3:47 ночи Запорожская ТЭС возобновила работу.
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