На Запорожской ТЭС снова аварийное отключение

5 февраля, 2021, 14:42

На Запорожской ТЭС в Энергодаре произошло новое аварийное отключение одного из энергоблоков

Об этом говорится в сообщении Энергодарского городского совета.

Согласно сообщению, 5 февраля 0 10:49 произошло отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС по временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Отмечается, что в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начат пусконаладочные работы.

Напомним, 3 февраля на мощной в Украине тепловой электростанции в городе Энергодар Запорожской области произошла авария , в результате которой город остался без света и воды .

4 февраля в 3:47 ночи Запорожская ТЭС возобновила работу.

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