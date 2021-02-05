На Запорожье сепаратисты агитировали за возрождение СССР, - СБУ

5 февраля, 2021, 10:43

В Запорожье СБУ разоблачила сепаратистов, которые агитировали за возрождение СССР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По заказу российских кураторов участники пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти", - говорится в сообщении.

Участники группы входили в один из пророссийских радикальных движений, выступающий за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, фигуранты имели агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого народовластия.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР через проведение "открытого волеизъявления народа". Официальные органы власти Украины должны сложить полномочия в пользу новоизбранного советской власти.

Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР. Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожье избирательного участка для проведения фейковых волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были способствовать проведению "выборов".

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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