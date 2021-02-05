На линии фронта происходит резкое обострение ситуации, - Аваков

5 февраля, 2021, 08:42

На линии фронта на Донбассе происходит резкое обострение ситуации, действуют снайперские пары, продолжаются обстрелы

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН .

Он прокомментировал санкции против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком и вспомнил о ситуации в Донбассе.

"Накануне что происходило в том же СНБО? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Ни одного мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение (санкции против телеканалов - ред.) с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций ", - сказал Аваков.

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