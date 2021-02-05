На линии фронта происходит резкое обострение ситуации, - Аваков
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН .
Он прокомментировал санкции против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком и вспомнил о ситуации в Донбассе.
"Накануне что происходило в том же СНБО? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Ни одного мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение (санкции против телеканалов - ред.) с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций ", - сказал Аваков.
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- Напомним, что 4 февраля вблизи Южного вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел. В результате обстрела один украинский военный получил ранения . Также в районе Крымского был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника.
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