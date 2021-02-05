МЗ запустит национальный портал о вакцинации от коронавируса на следующей неделе, - Степанов

5 февраля, 2021, 11:36

Министерство здравоохранения запустит первую версию национального портала о вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Министерство здравоохранения запланировало создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапы, организацию процесса, подготовку персонала и сами вакцины. Также будут дашборда статистике вакцинации", - сказал Степанов.

Он отметил, что первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе, а полная версия вместе с мобильной - до конца февраля.

При этом Степанов также отметил, что к формирований списков на вакцинацию предусмотрено два подхода. Первый предусматривает формирование таких списков через работодателей для медицинских таких категорий как медицинские и социальные работники, а также военнослужащие. Второй подход - это открытый запись для социальных категорий, который не привязан к месту работы. Открытый запись будет осуществляться не позднее чем за месяц до начала вакцинации.

Записаться, по словам министра, можно будет через Национальный портал вакцинации, веб-портал электронных медицинских систем, а также через семейного врача или через контакт-центр.

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