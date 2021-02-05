МЗ расширило перечень стран "красной" зоны
5 февраля, 2021, 14:46
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Так, в списке данные о 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
В "красной" зоне 80 стран. Зону пополнили Намибия, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзия, Мальдивы и Есватини. Кроме того, в этой зоне находятся популярные среди украинских Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Россия, Германия, Великобритания и так далее.
В то же время в "зеленой" зоне оказались Турция, Норвегия, Греция, Таиланд, Египет и другие.
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