Минюст начал подготовку к арбитражу с "Мотор Сич"

5 февраля, 2021, 15:55

В Министерстве юстиции рассказали детали подготовки к арбитражу с "Мотор Сич"

Об этом пишет Радио Свобода.

По словам уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Игоря Орешникова, арбитражный спор, инициированный "Мотор Сич", будет рассматриваться арбитражным судом ad hoc (созданным для конкретного случая) в соответствии с арбитражным регламентом ЮНИСТРАЛ.

"Сейчас стороны дела согласовывают процедурные вопросы и формируют состав арбитражного трибунала, после чего арбитражным судом будет издан процессуальный приказ, которым будет определяться график рассмотрения дела", - цитирует издание ответ на запрос.

Отмечается, что Минюст еще не заключил договора о закупке юридических услуг, но готовится провести соответствующие закупки.

В настоящее время ведомство получило лишь заявление об арбитраже, в котором изложено краткое содержание исковых требований. Полное исковое заявление будет подано позже, после завершения процедуры формирования арбитражного трибунала и издания первого процессуального приказа, которым будут определены сроки и порядок ведения арбитражного разбирательства.

Орешник добавил, что формирование правовой позиции по каждому арбитражному делу происходит в сотрудничестве министерства и других заинтересованных органов с юридическим советником.

В издании напомнили, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В Радио Свобода добавили, что иногда решение подобных споров находится во время арбитражного периода урегулирования. В Минюсте заверили, что пытались договориться с китайской стороной, но инвесторы ПАО "Мотор Сич" настояли на арбитраже.