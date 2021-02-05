Минцифры создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью

5 февраля, 2021, 20:19

Министерство цифровой трансформации Украины создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Совет станет своеобразным посредником между гражданами и государством. Будем способствовать обеспечению широкополосным доступом к интернету людей с инвалидностью", - сообщил он.

Федоров отметил, что новосозданный совет будет работать над тем, чтобы сделать интернет финансово доступным для людей с инвалидностью и обеспечить их гаджетами. Кроме того, совет будет заниматься разработкой новых и адаптацией имеющихся сайтов органов власти, а также анализом имеющегося и разработкой нового программного обеспечения для лиц с ограниченными возможностями.

Он отметил, что уже созданы рабочие группы, которые будут работать над повышением доступности интернета, государственных и коммунальных услуг, реализации права на работу и тому подобное.

"В ближайших планах - анализ потребности обеспечения доступности интернета для лиц с инвалидностью, реинжиниринг услуги по процедуре оформления и переоформления инвалидности, запуск портала для онлайн-обучения лиц с инвалидностью, что поможет им при трудоустройстве", - добавил Федоров.

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