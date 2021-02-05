Контроль над КСУ является жизненно необходимым, - Корниенко в интервью российской "Медузе"

5 февраля, 2021, 07:20

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что то состояние, в котором сейчас находится Конституционный суд, не позволяет вредить Украине

Об этом Корниенко сказал в интервью российскому изданию "Медуза"

"Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. Главное, что суд перестал вредить Украине", - сказал Корниенко.

Он считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые были международными обязательствами Украины.

Корниенко отметил, что "Слуга народа" работает над серией законопроектив, которые ограничат КС в возможности принимать политические решения. Он не исключает, что контроль над КСУ со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов".