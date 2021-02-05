Контроль над КСУ является жизненно необходимым, - Корниенко в интервью российской "Медузе"
Об этом Корниенко сказал в интервью российскому изданию "Медуза"
"Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. Главное, что суд перестал вредить Украине", - сказал Корниенко.
Он считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые были международными обязательствами Украины.
Корниенко отметил, что "Слуга народа" работает над серией законопроектив, которые ограничат КС в возможности принимать политические решения. Он не исключает, что контроль над КСУ со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов".
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- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения из отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения" .
- В Офисе генпрокурора отрицали эту информацию.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимира Зеленского наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
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