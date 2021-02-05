Княжицкий: мы преодолеем агрессора на фронте и победим его грязные руки в медийном поле Украины

5 февраля, 2021, 14:13

Народные депутаты совместно с представителями общественных организаций написали обращение в СБУ о запрете присутствия антиукраинских СМИ в медийном поле Украины

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий во время акции возле Службы безопасности Украины, передает Еспресо.TV .

"Сегодня в украинском парламенте был досадный случай, когда один из наших коллег Роман Лозинский вышел выступать против присутствия представителей этих запрещенных каналов в зале парламента, а их пропагандисты и дальше ходят с камерами по залу парламента, то представители" ОПЗЖ "- этой враждебной, антиукраинской политической силы - хотели затеять драку и провокацию. Силами патриотических народных депутатов, в том числе и присутствующих здесь Алексея Гончаренко, Михаила Бондаря, Николая Величковича и многих других эта провокация была остановлена ", - рассказал народный депутат.

Княжицкий отметил, что проукраинским силам в Украине нужно требовать законного запрета не только связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, но и всех антиукраинских, пророссийских СМИ, чтобы полностью очистить информационное пространство Украины.

"Мы твердо требуем, чтобы присутствие не только этих информационных помоек, но и других антиукраинских медиа, телевизионных каналов, сайтов, которые, к сожалению, свободно чувствовали себя до сих пор в Украине, было остановлено. С этим мы пришли сюда. Мы написали соответствующее обращение, народные депутаты совместно с представителями общественных организаций, в Службу безопасности Украины. Убежден, что победим агрессора на фронте и победим грязные руки агрессора в медийном поле Украины ", - отметил нардеп.

Княжицкий также добавил, что Козак, полученными незаконным путем на оккупированных территориях средствами финансировал "эти пропагандистские помойки, которые уничтожали и порочили украинский язык, Украинское государство, нашу борьбу за независимость, - за это точно должно быть наказано".

"Точно должны получить приговор суда. Арестованными должны быть не только часть активов, а так, как этого требует закон: все активы всех террористов, которые пытаются уничтожить Украинское государство", - добавил Княжицкий.