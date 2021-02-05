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Espreso.tvОбществоКНДР, в которой "нет коронавируса", просит два миллиона доз вакцины

КНДР, в которой "нет коронавируса", просит два миллиона доз вакцины


фото: reuters
Правительство Северной Кореи, которое убеждает мир, что в стране нет коронавируса, прислало запрос на получение почти двух миллионов доз вакцины от COVID-19

Об этом сообщают в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации (GAVI), передает DW .

Это сообщение является первым официальным подтверждением того, что официальный Пхеньян, который закрыл границы еще в конце января прошлого года и заявлял об отсутствии коронавируса в стране, обратился за международной помощью для борьбы с пандемией COVID-19, отмечает агентство AFP.

По данным GAVI, Северная Корея, население которой составляет 25,6 миллиона человек, может получить 1,99 миллиона доз вакцины в рамках инициативы COVAX - глобального фонда доступа к вакцинам от коронавируса.

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