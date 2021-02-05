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Espreso.tvОбществоКандидат на должность главы Госкосмоса определен, осталось пройти спецпроверку, - Уруский

Кандидат на должность главы Госкосмоса определен, осталось пройти спецпроверку, - Уруский

Кандидатура главы Государственного космического агентства будет представлена на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в комментарии Укринформу.

"Предложение по кандидатуре главы Государственного космического агентства будет представлено в ближайшее время - после утверждения протокола собеседования и проведения спецпроверки предложенного лица", - сказал Уруский.

Вице-премьер подчеркнул, что определился с кандидатурой, но решение - за Кабмином.

  • Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости реализации проекта по выведению украинского спутника на орбиту Земли.

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