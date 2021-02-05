Кандидат на должность главы Госкосмоса определен, осталось пройти спецпроверку, - Уруский
5 февраля, 2021, 18:00
Кандидатура главы Государственного космического агентства будет представлена на рассмотрение правительства в ближайшее время.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в комментарии Укринформу.
"Предложение по кандидатуре главы Государственного космического агентства будет представлено в ближайшее время - после утверждения протокола собеседования и проведения спецпроверки предложенного лица", - сказал Уруский.
Вице-премьер подчеркнул, что определился с кандидатурой, но решение - за Кабмином.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости реализации проекта по выведению украинского спутника на орбиту Земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти