Горнолыжник-любитель из Черкасс в свои 87 лет установил рекорд
Об этом сообщила руководитель в Национальный Реестр Рекордов Лана Ветрова.
"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрома. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 ч. Прокатнув 20 трасс, 32 спуски различной сложности, в том числе и "черные". За это и получил звание рекордсмена ", - написала Ветрова.
Впервые в своей жизни человек встал на лыжи в 79 лет.
Всего в течение 2020 Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал 557 национальных, международных, мировых и областных рекордов. Из них 110 пришлось на Киев, 23 - на Днепропетровскую область и на третье место вышел Ивано-Франковск - 21 рекорд.
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