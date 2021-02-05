Германия будет настаивать на транзитной роли Украины в поставках российского газа, - Меркель

5 февраля, 2021, 19:17

Германия будет продолжать пытаться обеспечивать роль Украины для транзита газа из РФ

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с французским президентом Еманюелем Макроном пресс-конференции, передает Укринформ.

"Мы будем продолжать (обеспечивать транзит через Украину - ред.) и дальше это делать, в том числе в рамках работы с Украиной и Россией в Минском формате", - заверила она.

Вопрос Северного потока 2 "интенсивно и откровенно обсуждался" во время немецко-французского Совета. Меркель повторила свою позицию, что Германия считает проект чисто экономическим, "но с политическими осложнениями". Экстерриториальные санкции она осудила.

Политик также сказала, что Берлин не разделяет мнение об односторонней зависимости Европы от России в контексте импорта газа.

Глава немецкого правительства отметила, что стратегически важно оставаться с Россией в диалоге по многим вопросам.

В этом контексте она добавила, что в отношении ситуации в Украине "в последние месяцы наблюдается мало шагов" со стороны РФ, этот вопрос надо держать на повестке дня, для чего также нужно оставаться в диалоге с Путиным.