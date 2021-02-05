Германия будет настаивать на транзитной роли Украины в поставках российского газа, - Меркель
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с французским президентом Еманюелем Макроном пресс-конференции, передает Укринформ.
"Мы будем продолжать (обеспечивать транзит через Украину - ред.) и дальше это делать, в том числе в рамках работы с Украиной и Россией в Минском формате", - заверила она.
Вопрос Северного потока 2 "интенсивно и откровенно обсуждался" во время немецко-французского Совета. Меркель повторила свою позицию, что Германия считает проект чисто экономическим, "но с политическими осложнениями". Экстерриториальные санкции она осудила.
Политик также сказала, что Берлин не разделяет мнение об односторонней зависимости Европы от России в контексте импорта газа.
Глава немецкого правительства отметила, что стратегически важно оставаться с Россией в диалоге по многим вопросам.
В этом контексте она добавила, что в отношении ситуации в Украине "в последние месяцы наблюдается мало шагов" со стороны РФ, этот вопрос надо держать на повестке дня, для чего также нужно оставаться в диалоге с Путиным.
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