Генсек НАТО и представители Еврокомиссии встретятся с украинскими правительственными чиновниками
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Перед заседанием Совета ассоциации Украина-ЕС, исполнительный президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Также Шмыгаль планрует встречу с европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи.
В тот же день европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский проведет видеоконференцию с министром экономики Игорем Петрашко и торговым представителем Украины Тарасом Качкой.
11 февраля, состоится встреча Шмыгаля с исполнительным вице-президентом по вопросам цифровизации Еврокомиссии Маргрет Вестагер и исполнительным вице-президентом по вопросам межведомственных отношений и прогнозов Марошем Шефчовичем.
Также на 9 февраля запланирована встреча Шмыгаля с Йенсом Столтенбергом.
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