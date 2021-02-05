Генсек НАТО и представители Еврокомиссии встретятся с украинскими правительственными чиновниками

5 февраля, 2021, 15:54

В рамках визита правительственной делегации Украины в Брюссель, который пройдет с 9 по 11 февраля, планируется встреча с представителями Европейской комиссии и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Перед заседанием Совета ассоциации Украина-ЕС, исполнительный президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Также Шмыгаль планрует встречу с европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи.

В тот же день европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский проведет видеоконференцию с министром экономики Игорем Петрашко и торговым представителем Украины Тарасом Качкой.

11 февраля, состоится встреча Шмыгаля с исполнительным вице-президентом по вопросам цифровизации Еврокомиссии Маргрет Вестагер и исполнительным вице-президентом по вопросам межведомственных отношений и прогнозов Марошем Шефчовичем.

Также на 9 февраля запланирована встреча Шмыгаля с Йенсом Столтенбергом.