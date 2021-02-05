Дубль Коноплянки принес "Шахтеру" победу в последнем матче на сборах в Турции

5 февраля, 2021, 12:00

В контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" победил боснийский "Борац Баня-Луке"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 2: 0. Дубль во встрече сделал Евгений Коноплянка, который отличился забитыми мячами на 39-й и 41-й минутах.

13 февраля "Шахтер" сыграет против Ковалевский "Колоса" в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Чемпионат Украины возвращается после зимнего перерыва.

контрольный матч

5 февраля

"Шахтер" - "Борац Баня-Лука" 2: 0

Голы: Коноплянка, 39, 41

4 февраля в параллельном матче полтавская "Ворскла" победила черногорскую "Зету" .