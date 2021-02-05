Данилов заявил о "безумной" агентуре РФ на территории Украины

5 февраля, 2021, 18:37

Агентура Российской Федерации на территории Украины "просто безумная"

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина .

По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив тех же сотрудников.

"Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура РФ сегодня на нашей территории просто безумная", - отметил Данилов.

Он добавил, что идет не только война на Донбассе.

"У нас есть информационная война. И еще так называемая шпионская война, которую они ведут ежедневно. Мы ее не замечаем, но мы чувствуем это на себе", - отметил секретарь СНБО.