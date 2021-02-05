Данилов заявил о "безумной" агентуре РФ на территории Украины
5 февраля, 2021, 18:37
Агентура Российской Федерации на территории Украины "просто безумная"
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина .
По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив тех же сотрудников.
"Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура РФ сегодня на нашей территории просто безумная", - отметил Данилов.
Он добавил, что идет не только война на Донбассе.
"У нас есть информационная война. И еще так называемая шпионская война, которую они ведут ежедневно. Мы ее не замечаем, но мы чувствуем это на себе", - отметил секретарь СНБО.
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