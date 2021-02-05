Байден назвал Китай крупнейшим конкурентом США

5 февраля, 2021, 10:09

Президент США Джо Байден назвал Китай "наиболее серьезным конкурентом" страны

Об этом он заявил во время объявления основных положений внешней политики США во время выступления в четверг в Государственном департаменте, передает Голос Америки .

"Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальную собственность и мировой порядок", - подчеркнул американский лидер.

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В то же время Байден подчеркнул, что США готовы к сотрудничеству с Китаем.

"Но мы готовы работать с Пекином, когда это отвечает интересам США. Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна ", - заявил Байден.

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