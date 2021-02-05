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Байден назвал Китай крупнейшим конкурентом США

Президент США Джо Байден назвал Китай "наиболее серьезным конкурентом" страны

Об этом он заявил во время объявления основных положений внешней политики США во время выступления в четверг в Государственном департаменте, передает Голос Америки .

"Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальную собственность и мировой порядок", - подчеркнул американский лидер.

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В то же время Байден подчеркнул, что США готовы к сотрудничеству с Китаем.

"Но мы готовы работать с Пекином, когда это отвечает интересам США. Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш  собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна ", - заявил Байден.

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