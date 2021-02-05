Аварийных отключений не предвидится: в "Укрэнерго" рассказали, как будут балансировать электроэнергию во время морозов
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Согласно сообщению пресс-службы, пока введение ограничения потребления или графиков аварийных отключений любых потребителей не предвидится.
Отмечается, что в условиях значительного похолодания в период 8-20 февраля НЭК "Укрэнерго" обеспечивает балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.
В частности, на следующей неделе часы пиковой нагрузки (утро, вечер) в условиях недостаточных запасов угля на ТЭС планируется проходить за счет работы тепловых энергоблоков ПАО "Центрэнерго", которые могут работать на резервном топливе (газе). А также, в случае необходимости, могут быть увеличены объемы генерации на ГЭС и ГАЭС.
"Вместе с тем в условиях, когда объемы потребления растут и в энергосистеме возникает дефицит мощности, ограничения импорта не планируется, ведь такой шаг не позволит обеспечить операционную безопасность энергосистем", - отметили в пресс-службе.
Вместе с тем, в пресс-службе обратили внимание, что для стабилизации прохождения периода низкого температурного режима с низким уровнем угля на генерирующих компаниях (ГК) ТЭС и недостаточным количеством работающих блоков АЭС важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации.
- Напомним, 3 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупредила об опасности аварии в энергосистеме Украины из-за критической нехватки угля и внедрение графиков отключений электроэнергии.
- Ранее в Укрэнерго предположили возможность отключения потребителей из-за критически низкие запасы угля на ТЭЦ.
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