Аварийных отключений не предвидится: в "Укрэнерго" рассказали, как будут балансировать электроэнергию во время морозов

5 февраля, 2021, 14:06

В "Укрэнерго" планируют сбалансировать энергосистему с помощью энергоблоков, которые могут работать на газе, увеличения объемов генерации ГЭС и ГАЭС, а также импорта электроэнергии

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению пресс-службы, пока введение ограничения потребления или графиков аварийных отключений любых потребителей не предвидится.

Отмечается, что в условиях значительного похолодания в период 8-20 февраля НЭК "Укрэнерго" обеспечивает балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

В частности, на следующей неделе часы пиковой нагрузки (утро, вечер) в условиях недостаточных запасов угля на ТЭС планируется проходить за счет работы тепловых энергоблоков ПАО "Центрэнерго", которые могут работать на резервном топливе (газе). А также, в случае необходимости, могут быть увеличены объемы генерации на ГЭС и ГАЭС.

"Вместе с тем в условиях, когда объемы потребления растут и в энергосистеме возникает дефицит мощности, ограничения импорта не планируется, ведь такой шаг не позволит обеспечить операционную безопасность энергосистем", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе обратили внимание, что для стабилизации прохождения периода низкого температурного режима с низким уровнем угля на генерирующих компаниях (ГК) ТЭС и недостаточным количеством работающих блоков АЭС важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации.

Напомним, 3 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупредила об опасности аварии в энергосистеме Украины из-за критической нехватки угля и внедрение графиков отключений электроэнергии.

Ранее в Укрэнерго предположили возможность отключения потребителей из-за критически низкие запасы угля на ТЭЦ.

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